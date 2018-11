Autostrada, limite di velocità a 150 km all'ora. La proposta della Lega

LIMITE DI VELOCITA' IN AUTOSTRADA A 150 KM ALL'ORA? LA PROPOSTA LEGA

Presto si potrebbe poter spingere di più sull'acceleratore. C'è infatti una proposta per il possibile innalzamento dei limiti di velocità in autostrada. Il presidente della commissione Trasporti della Camera, Alessandro Morelli, salviniano e capogruppo del consiglio comunale di Milano, starebbe per formalizzare la proposta di portare il limite a 150 chilometri all'ora.

LIMIE DI VELOCITA' IN AUTOSTRADA A 150 CHILOMETRI ALL'ORA: COME FUNZIONA

"Il ragionamento è che gli strumenti di sicurezza stradale, attivi e passivi, hanno fatto tanti e tali passi avanti negli ultimi decenni per cui ha poco senso mantenere in vigore quei limiti oggi che i rischi sono connessi a comportamenti diversissimi", ha spiegato Morelli al Corriere della Sera. L'idea è di "consentire di arrivare a 150 km all’ora sulle tratte autostradali di massima sicurezza, e cioé quelle coperte da tutor, con tre corsie per ciascun senso di marcia e asfalto drenante".

MULTA PIU' ALTA PER AUTOMOBILISTI SENZA ASSICURAZIONE

La maggiore permessività sui limiti di velocità potrebbe però essere accompagnata da una maggiore severità in altri campi per gli automobilisti. Un emendamento leghista alla manovra, infatti, prevede il raddoppio della multa (compresa tra 848 e 3.393 euro) prevista per gli automobilisti sorpresi più di una volta a viaggiare senza assicurazione. Nei casi di reiterazione viene proposta anche "la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per quarantacinque giorni" e "la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per sessanta giorni".