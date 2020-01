Autostrade, costo della revoca? 6/8 mld. Nasce ipotesi di indennizzo a 700 mln

Costa fra sei e otto miliardi di euro allo Stato una eventuale decisione del governo di revocare la concessione firmata dodici anni fa con Autostrade per l’Italia (Aspi). Come spiega il Corriere della Sera è questo l’effetto implicito di una norma nel decreto "milleproroghe" di Natale che modifica le clausole di rottura dell’accordo del 2007 fra il governo di allora e Aspi.

Queste ultime prevedono l’indennizzo totale dei ricavi previsti dall’azienda fino alla fine della concessione nel 2038. Anche dopo un "indennizzo" da parte dell’azienda del 10% per i propri errori, il conto della revoca sarebbe comunque molto alto: per toglierle la gestione di quasi tremila chilometri di autostrade, lo Stato dovrebbe versare alla società del gruppo Atlantia 23 miliardi.

Con il decreto "milleproroghe" spiega il Corriere della Sera la situazione cambierebbe, ma solo in parte. Ci sarebbe comunque il rimborso ad Autostrade con una cifra fra sei e otto miliardi. Tra gli scenari successivi più probabili poi quello di un contenzioso legale, perché Atlantia chiederebbe l’intero risarcimento di 23 miliardi e un pagamento per i danni alla reputazione della holding quotata.

Come analizza il Corriere della Sera il governo è spaccato sulla conversione in legge del decreto "milleproroghe", perché Italia Viva rimane contraria a una revoca della concessione; la maggioranza e soprattutto il Pd rischiano anche di essere bollati dagli investitori internazionali come inaffidabili. Quanto ai Benetton, essi rischiano il fallimento di Aspi e pesanti ricadute di mercato sull’indebitata holding Atlantia, dato che le autostrade italiane contribuiscono ancora oggi per un terzo dei margini lordi del gruppo. Se lo scontro sulla revoca finisse in tribunale, lo Stato bloccherebbe qualunque indennizzo a Aspi.

L’atto di revoca del ministero dei Trasporti potrebbe arrivare a inizio marzo. Il premier Giuseppe Conte aveva aperto in autunno le trattative con i Benetton con una richiesta precisa: tagliare le tariffe autostradali del 5% stabile nei prossimi anni. Aspi ha respinto questa ipotesi rifiutandosi, come spiega il Corriere della Sera, di offrire riduzioni dei pedaggi e non vuole ridiscutere i termini della convenzione che prevedono indennizzi colossali a proprio favore in caso di revoca per la sua stessa malagestione. I Benetton mettono sul tavolo del negoziato del denaro: 600 milioni di euro per ricostruire il ponte di Genova, 800 per indennizzi ai genovesi e 700 che il governo potrebbe impiegare come meglio crede come riporta il Corriere.

"Insufficiente" questa cifra, secondo il Governo, a compensare per le inadempienze di Autostrade. Se l’azienda mettesse a disposizione altri 700 milioni, si raggiungerebbe una somma sufficiente a sostenere un taglio delle tariffe del 5% come quello richiesto dal premier Conte. Limpegno finanziario di Aspi sarebbe pari a un anno del suo fatturato. Ma in caso di accordo, in pochi giorni un probabile recupero del 20% del titolo di Atlantia in Borsa farebbe salire di un miliardo il valore della quota dei Benetton come conclude il Corriere della Sera.