Autostrade, nel 2020 aumenti per BreBeMi e Pedemontana Lombarda

Differiti dal decreto milleproroghe gli incrementi tariffari previsti dal prossimo primo gennaio 2020 per la quasi totalita' della rete autostradale. E' stato invece autorizzato l'incremento tariffario per le seguenti societa': Cav 1,20%, Autovia Padana 4,88%, Bre.Be.Mi. 3,79%, Pedemontana Lombarda 0,80%. Lo evidenzia il Mit in una nota. Pertanto, spiega il Mit in una nota, sul 95% della rete autostradale in concessione non sono previsti incrementi tariffari per l'anno 2020. La norma, infatti, per le Concessionarie per le quali il periodo regolatorio e' pervenuto a scadenza - Rav, Sat, Strada dei Parchi, Satap (A4), Milano Serravalle, Brescia Padova, Autostrade per l'Italia, Asti-Cuneo, Salt (Autocamionale della Cisa), Autostrada dei fiori (Tronco A10), Autostrada dei Fiori (Tronco A6), SALT (Tronco Ligure Toscano), SAV, SITAF, Tangenziale di Napoli, CAS - stabilisce che il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 e' differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei Piani economici finanziari predisposti in conformita' alle delibere adottate dall'Autorita' di Regolazione dei Trasporti (Art).

Per le societa' Concessionarie per le quali il contrattodi concessione risulta scaduto - Ativa, Autostrada del Brennero,Autostrade Meridionali, Autovie Venete, Satap (A21) - non e' statoconcesso alcun incremento tariffario. Si conferma l'ulteriorecongelamento degli incrementi tariffari relativi agli anni precedentiper le societa' Concessionarie: Strada dei Parchi (sospesi 12,89% perl'anno 2018 e 5,59% per l'anno 2019), Autostrade per l'Italia (sospeso0,81% per l'anno 2019), Milano Serravalle (sospeso 2,62% per l'anno2019). Pertanto sul 95% della rete autostradale in concessione non sonoprevisti incrementi tariffari per l'anno 2020. Il Mit fa presente che,relativamente alla Concessionaria Strada dei Parchi, l'incrementotariffario e' ulteriormente sospeso fino al 31 ottobre 2021 ai sensidella la legge 12 dicembre 2019, n. 156 "Conversione in legge, conmodificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recantedisposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento dellericostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici". Sulleautostrade A24 e A25 continueranno ad applicarsi le tariffe di pedaggiovigenti alla data del 31 dicembre 2017.