Autostrade per l'Italia: possiamo ricostruire il ponte Morandi in soli 9 mesi

Autostrade per l'Italia: possiamo demolire e ricostruire il ponte Morandi in soli 9 mesi

L'a.d. di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, in un'audizione alla Camera sul decreto per Genova che si è svolta oggi, ha spiegato che se la demolizione e la ricostruzione del ponte Morandi fosse affidata ad Aspi, i tempi sarebbero di soli nove mesi. "Abbiamo lavorato fianco a fianco con le istituzioni per capire le soluzioni fattibili, le abbiamo studiate e analizzate e siamo arrivati a proporre al presidente della Regione Toti quattro possibili soluzioni per la ricostruzione del ponte. Quella con i tempi più accelerati richiederebbe circa 9 mesi tra demolizione e ricostruzione", mentre per il progetto di Renzo Piano ci vorrebbero "circa 15-16 mesi". "Non sono promesse, ma impegni sui quali noi riteniamo di poterci impegnare contrattualmente. Abbiamo capacità tecniche, oltre 800 ingegneri, i tempi sono assolutamente mantenibili" ha aggiunto Castellucci. L'ipotesi di affidare i lavori a Autostrade per l'Italia è però esclusa dal decreto attualmente al vaglio del Parlamento.

Autostrade per l'Italia: possiamo demolire e ricostruire il ponte Morandi in soli 9 mesi. Abbiamo erogato a oggi oltre 800 contributi a persone e aziende

Fino a oggi Autostrade per l'Italia ha erogato "circa 800 e passa contributi alle persone e alle imprese toccate" dal crollo del ponte di Genova ha spiegato Castellucci nel corso dell'audizione. Nello specifico, la società ha erogato 837 contributi, di cui 532 per gli sfollati (286 per i primi interventi e l'acquisto di mobili, 112 per rimborso delle scuole, 94 per le rate dei mutui e gli affitti, 40 per i danni a cose e persone e per le spese urgenti) e 305 per le aziende, i commercianti e gli artigiani. “Autostrade pagherà la ricostruzione del Ponte Morandi, mi sembra chiaro. Abbiamol'obbligo di ricostruzione, riteniamo anche di avere la responsabilità e il diritto di ricostruire. I costi saranno sostenuti da noi, non recuperabili in tariffa. Le modalità andranno poi definite con il commissario”. Per quanto riguarda l'ipotesi di ricorsi contro l'esclusione di Aspi dai lavori di ricostruzione, Castellucci ha affermato: “Non è nostra intenzione aggravare la situazione per la città di Genova, già molto colpita; ma la decisione definitiva non spetta a me, quanto al consiglio di amministrazione, che valuterà il testo definitivo del decreto”.

Autostrade per l'Italia: possiamo demolire e ricostruire il ponte Morandi in soli 9 mesi. Daremo il massimo supporto per arrivare alla verità sulle cause del crollo

Per quanto attiene alle cause della sciagura, l'ad di Aspi ha affermatlo: "È giusto che la magistratura vada in fondo a tutti gli aspetti della vicenda ed è giusto che faccia fino in fondo e il più velocemente possibile il proprio mestiere, e daremo il massimo supporto affinché la verità siafatta. Il ponte Morandi era un ponte iperstudiato e ipermonitorato, ma non sappiamo ancora perchée per quali cause il ponte è crollato”. Infine sul tema delle tariffe Castellucci si è così espresso: "In queste settimane si è detto che le tariffe italiane sarebbero più alte che in Europa: facendo verifiche puntuali abbiamo visto che è esattamente il contrario: le tariffe di Autostrade per l'Italia che arrivano al concessionario sono di 7,36 al chilometro; altre concessionarie italiane, che hanno optato per il meccanismo del riequilibrio del piano finanziario, hanno tariffe più alte di circa il30%. Le tariffe di Autostrade per l'Italia e la media italiana sono ampiamente inferiori rispetto alla media degli altri Paesi, come Francia e Spagna. Non è vero che in Italia le tariffe sono più alte e non è vero che le tariffe di Autostrade per l'Italia crescono in maniera sostanziale", ha aggiunto Castellucci.