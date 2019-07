Avellino, bimbo di 4 anni ingerisce soda caustica: è grave

Versa in gravi condizioni il bambino di 4 anni, ricoverato al Santobono di Napoli, per aver ingerito della soda caustica. Il piccolo, originario di Montoro, in provincia di Avellino, sembra che abbia bevuto accidentalmente il composto. Sul caso indagano i Carabinieri della compagnia di Baiano.

Disperata la corsa all’ospedale più vicino. I genitori del minore lo hanno accompagnato tempestivamente presso il nosocomio Landolfi di Solofra. Dalla struttura sanitaria, visto l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, i medici hanno disposto il trasferimento del bambino al Santobono, nel capoluogo partenopeo. In ambulanza era presente un pediatra e un medico rianimatore.

Secondo quanto si è appreso da fonti della struttura ospedaliera, la prognosi è riservata e le condizioni del bambino destano tanta preoccupazione. Non è chiaro come sia avvenuta l’ingestione del composto chimico, che potrebbe causare lesioni gravissime nonché il decesso.