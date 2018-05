Avellino, studente rimproverato dal professore gli frattura il naso

Richiamato da un professore perche' stava scorrazzando nel cortile della scuola con il suo motorino, uno studente ha fermato il mezzo e si e' avvicinato al docente per colpirlo in pieno volto con un pugno. E' successo questa mattina all'inizio dell'orario scolastico in un istituto del centro di Avellino. Alla scena hanno assistito in molti, tra personale scolastico e altri alunni. Il docente, tramortito dal colpo, e' caduto e aveva il volto insanguinato.

E' stato accompagnato dai colleghi al pronto soccorso dell'ospedale "Moscati" di Avellino, dove e' stato medicato per la frattura del setto nasale. Lo studente, un diciassettenne, nel frattempo e' entrato in classe come se nulla fosse accaduto. Nei suoi confronti saranno adottati provvedimenti disciplinari da parte dell'Istituto. Il docente sta valutando se presentare una denuncia nei confronti del minorenne.