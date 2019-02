Avezzano, esplode abitazione: due i feriti

Esplode casa ad Avezzano, due persone salvate dalle macerie.

Questa mattina, una forte esplosione di un’abitazione ha svegliato il vicinato della zona Sud di Avezzano, un paesino della provincia aquilana. Al momento, sono due i feriti soccorsi da vigili del fuoco e 118: un signore di 53 anni il quale, al momento dell’esplosione, si trovava all’interno dell’abitazione, e una vicina di casa colta da un malore per avere assistito al tragico fatto. L’uomo, che è stato estratto vivo dalle macerie e portato all’ospedale di Avezzano, non è in pericolo di vita e le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi. Non sono ancora certe le causa del crollo; nella zona si avverte un forte odore di gas e per questo le forze dell'ordine stanno procedendo all'evacuazione e alla messa in sicurezza dell'area.

Sul posto stanno operando anche i carabinieri.