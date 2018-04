Avicii, si fa largo l'ipotesi suicidio. La lettera della famiglia

AVICII, SI FA LARGO L'IPOTESI DEL SUICIDIO

“Era una fragile anima artistica in cerca di risposte a domande esistenziali, un perfezionista estremo che lavorava e viaggiava ad un ritmo talmente alto da avere uno stress enorme. Quando ha smesso di fare tour voleva trovare un equilibrio per essere felice e fare la cosa che più amava: la musica". Ecco la lettera diffusa dai famigliari di Avicii, il dj svedese trovato morto in Oman la scorsa settimana.

Il riferimento è al 2016, quando il dj e produttore svedese ha deciso di abbandonare la scena live per dedicarsi a progetti in studio: una scelta che, per sua stessa ammissione, doveva servire a liberarsi dal peso dello stress e dell’ansia che gravavano in modo insopportabile sulle sue spalle. Non poteva più andare avanti C’è una frase però nella lettera della famiglia della giovane star che apre la strada a una ipotesi sulla sua morte: Avicii potrebbe essersi suicidato. I genitori non lo dicono apertamente, ma scrivono: "Ha davvero lottato con pensieri su significato, vita, felicità. Non poteva più andare avanti, voleva trovare la pace”.