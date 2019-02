Palermo, ecco il primo avvocato di colore: "Tutelerò i migranti"

Primo avvocato di colore a Palermo: "Tutelero' i migranti"

Si chiama Ali' Listi' Maman, ha 35 anni ed e' il primo avvocato di colore iscritto all'Ordine forense di Palermo. Ha giurato con altri 54 colleghi, di cui 34 donne, e ha tenuto il saluto nel corso della cerimonia. Oltre a parlare della professione in crisi e degli avvocati sempre piu' bistrattati, ha rivolto un pensiero alle tante persone trattate male per via del colore della pelle.

L'avvocato Listi ha 35 anni, e' originario del Niger ed e' arrivato in Italia nel 1991, bambino, col fratello Lawan, di un anno piu' grande e oggi tecnico delle telecomunicazioni (disoccupato). Cristiano evangelico, Ali' Maman ha conservato anche il cognome di nascita, ha una compagna e un figlio di pochi mesi, entrambi palermitani come lui, che lo e' a tutti gli effetti. "Credo nella tutela dei diritti umani - dice - e in particolare dei diritti dell'immigrazione e dei migranti. E' per me un tema molto caro, lo vivo in maniera empatica e penso di essere in grado di mettermi nei panni del cliente". La tutela dei piu' deboli, aggiunge, "non e' solo quella dello straniero, e' una tutela sempre piu' difficile, perche' riguarda tutti". Listi' racconta le difficolta' di un avvocato di colore, ruolo a cui la gente a Palermo non e' abituata: nessun problema agli ingressi del palazzo di giustizia, qualche malinteso con i pm che lo scambiano per un imputato. "L' Italia - conclude - si deve preparare ad avere persone con il colore della mia pelle, che occuperanno posti di rilievo nella societa', anche immigrati di seconda generazione. Questo richiede ancora tempo, ma succedera'".