Avvocatura dello Stato si tinge di rosa: Gabriella Palmieri al vertice

Giustizia: Gabriella Palmieri Sandulli avvocato generale dello Stato

Il Consiglio dei ministri su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha deliberato il conferimento dell'incarico di Avvocato generale dello Stato a Gabriella Palmieri Sandulli.

Avvocatura Stato: Spadafora, complimenti a Palmieri, prima donna al vertice

"E' un segno importante. E' una nomina di peso in una delle massime istituzioni dello Stato. Ne sono felice e mi complimento con l'avvocato Gabriella Palmieri, alla quale auguro un sereno, costruttivo lavoro". E' quanto dichiara Vincenzo Spadafora, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio sulla nomina al vertice dell'Avvocatura generale dello Stato dell'avvocato Palmieri. "Gabriella Palmieri e' la prima donna a sedere su quella poltrona cosi' importante. Una nomina che premia il merito e che rappresenta anche un segnale importante per il nostro Paese".

Il curriculum

Il curriculum di Palmieri, nata a Napoli ma da sempre a Roma è, di spessore: e' stata Coordinatrice della Sezione dell'Avvocato Generale, relativamente agli affari contenziosi e consultivi; Agente del Governo italiano davanti alla Corte di Giustizia e al Tribunale dell'Unione Europea; Componente dell'international legal team che segue il contenzioso internazionale per la vicenda dei due maro'; Componente del Comitato per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere presso il Ministero dell'Interno - Ccasgo e del Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'Interno per la redazione dei provvedimenti antimafia; Presidente Aggiunto della Seconda Sezione Collegio di garanzia dello sport presso il Coni competente in materia di questioni disciplinari; Componente del Consiglio Direttivo Scientifico della Rivista di Diritto dello Sport edita dalla Bononia University Press di Bologna. E' stata inoltre Segretario Generale e componente del Comitato Consultivo dell'Avvocatura dello Stato; Consigliere giuridico presso vari Ministeri, del Commissario Straordinario di Governo per l'attivita' di accertamento, liquidazione e pagamento degli indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis; Capo Ufficio Legislativo del Ministero degli Affari Sociali e Capo di Gabinetto del Ministro per i beni e le attivita' culturali.