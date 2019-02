Baby gang: legge Lega, abbassare età imputabile da 14 a 12 anni

Baby gang: legge Lega, abbassare eta' imputabile da 14 a 12 anni

Arriva una legge targata Lega contro le baby gang. Firmata da tutti i deputati del partito di via Bellerio presenti nella Commissione Giustizia. E depositata nei giorni scorsi. Sara' incardinata a breve ed e' stata richiesta anche la firma del Movimento 5 stelle. La Pdl prevede di abbassare il limite dell'imputabilita' da 14 a 12 anni. Al momento chi commette un reato sotto i 14 anni non viene considerato 'punibile'. Ovvero "non assoggettato alla pena", secondo il codice penale. "Ma - spiega uno dei firmatari del progetto di legge - un minore di 12 anni di oggi e' diverso rispetto a quello di qualche anno fa. Bisogna aggiornare il codice e considerare la realta'".

La fotografia e' quella dell'aumento del fenomeno delle baby gang (secondo l'Osservatorio Nazionale Adolescenza ne fa parte il 6,5% degli adolescenti) in citta' come Napoli, Milano, Roma, Bologna, Bari, Palermo. Ma e' in crescita anche il fenomeno dei 'baby boss', ovvero di minori adescati dalla criminalita' organizzata (anche dalla camorra e dalla mafia) per fungere da 'pony express' della droga o altro. Per non parlare dell'aumento degli episodi di tentativo di stupro, accoltellamenti e di bullismo. Proprio per stroncare le baby-gang arrivano anche altre misure repressive.

La prima: un minore che commette reati in gruppo - secondo la logica del branco - non avra' diritto ad alcuna premialita', ovvero sconti di pena. La seconda: avvalersi della facolta' di non intendere e volere sara' piu' difficile, occorrera' fornire delle prove piu' stringenti. Oltre alla repressione la Lega punta sulla prevenzione. Ovvero sull'insegnamento con la reintroduzione dell'educazione civica come materia scolastica. La Lega punta soprattutto a combattere il fenomeno dei 'baby camorristi' in Campania (il primo firmatario della legge e' il coordinatore in regione Cantalamessa). Quando era ministro degli Interni Minniti il governo invio' l'esercito a Napoli e anche nei giorni scorsi la Direzione investigativa antimafia ha parlato di azioni delle baby gang connotate da ingiustificata ferocia.