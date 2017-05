Bagnasco: "I populismi sono il nemico"

"I populismi sono il nemico delle nazioni: un conto e' la nazione, un conto il nazionalismo e il populismo. La nazione e' un valore fondamentale, e' la storia di un popolo, la sua visione umana. I populismi dividono, negano, pensano solo a se stessi, non al bene del popolo". Cosi' il card. Angelo Bagnasco, presidente della Cei e del Ccee (Consiglio delle Conferenze episcopali d'Europa). "Pero' includono un'istanza - ha aggiunto - che il mondo ampio della cultura, della societa', della politica, deve prendere in considerazione, non snobbare".

Secondo il card. Bagnasco, che sull'argomento ha risposto a una domanda durante la conferenza stampa sui lavori a Roma della Presidenza Ccee - che oggi ha incontrato il Papa - "invece a volte c'e' questo atteggiamento verso quella che e' una realta' autoreferenziale, che illude la gente, con l'idea di avere soluzioni immediate ai problemi, che e' la bolla di una grande illusione". Il presidente dei vescovi italiani ed europei sottolinea che "e' da considerare seriamente il malumore della gente, che a volte assume il colore della rabbia, del risentimento", mentre questo a volte non viene fatto."E mentre il populismo cavalca questa rabbia - ha concluso Bagnasco -, la politica, la societa' e la cultura devono affrontare seriamente, senza supplenza aristocratica, quello che e' un messaggio nascosto".