Bagnasco: la Chiesa non lascia soli i giovani disoccupati

"Non lasciate che qualcuno uccida la speranza dei vostri cuori". Lo ha detto il presidente della Conferenza Episcopale italiana, il cardinale Angelo Bagnasco, rivolgendosi ai giovani nel corso dell'omelia pronunciata nella messa celebrata all'inizio della seconda giornata del convegno "Chiesa e lavoro" che vede riuniti a Napoli i vescovi di Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna: "Non sarete soli. Con voi ci saranno i pastori della Chiesa. Noi dobbiamo esserci per ascoltare la voce delle nostre popolazioni".