Bambina morta in chiesa a Udine: caduta un'acquasantiera. Aveva 7 anni

Bambina morta in chiesa a Udine

Soccorsa, e' deceduta in ospedale poco dopo bambina di 7 anni e' morta nel pomeriggio a Udine dopo essere stata colpita da una acquasantiera che e' caduta. Il dramma e' avvenuto in una chiesa del capoluogo friulano. Subito soccorsa, la piccola e' stata trasportata in ospedale ma e' deceduta a causa dei gravi traumi riportati.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Norm della Compagnia di Udine, del Nucleo investigativo e gli ispettori dell'azienda sanitaria. La tragedia e' avvenuta tra le 17 e le 18 di questo pomeriggio nella chiesa dell'Educandato Uccellis, un noto convitto di Udine, dove studiano i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Secondo le prime notizie, la bimba potrebbe essere propria una delle alunne che li' studiano. La piccola e' italiana, di Udine.