Banca Etruria, inchiesta consulenze: 17 indagati, c'è il padre della Boschi

BANCA ETRURIA: 17 INDAGATI IN INCHIESTA SU CONSULENZE, ANCHE PADRE BOSCHI

C'è anche Pierluigi Boschi, padre di Maria Elena, ex ministro delle Riforme nel governo Renzi, tra i 17 ex amministratori di Banca Etruria a cui in questi giorni il pool di magistrati della Procura di Arezzo, che si occupa della vicenda inerente al crac dell'istituto di credito aretino, ha inviato la notifica di chiusura delle indagini per il filone d'inchiesta sulle consulenze affidate dalla banca per alcune centinaia di migliaia di euro, che vennero decise tra giugno e ottobre del 2014 in vista della fusione, e che, secondo l'accusa, sarebbero state inutili. Per tutti i 17 indagati, tra i quali figurano anche l'ex presidente di Banca Etruria Lorenzo Rosi e i suoi vice, Alfredo Berni e Boschi, e gli ultimi due direttori generali, il reato ipotizzato è la bancarotta semplice o colposa. Ora il padre dell'ex ministro e gli altri 16 indagati, precisa "La Nazione" che ha dato la notizia, hanno venti giorni di tempo per convincere la Procura a cambiare strada. Lo possono fare con richiesta di interrogatorio, memorie difensive scritte e altri atti. Altrimenti, trascorso il termine si andrà all'udienza preliminare dal Gip. Nel mirino ci sono le consulenze per alcune centinaia di migliaia di euro che vennero decise tra giugno e ottobre del 2014 in vista di una possibile fusione di Banca Etruria con un altro istituto. Furono affidati incarichi a Mediobanca, che avrebbe dovuto essere l'advisor dell'operazione, e ad alcuni studi legali per gli aspetti giuridici.

Sotto accusa c'è l'ultimo Cda di Bpel, quello presieduto da Lorenzo Rosi, che aveva per vice presidenti Alfredo Berni e Pierluigi Boschi. Secondo le indiscrezioni, raccolte sempre dalla "Nazione", l'avviso di fine indagine coinvolgerebbe gli ex consiglieri, Luca Bronchi, direttore generale fino alla fine di giugno 2014, e il suo successore Daniele Cabiati. Ai 17 indagati non viene imputata una bancarotta dolosa ma la negligenza nel controllare i risultati di quelle consulenze, che si sarebbero tradotte in pagine spesso pletoriche e ripetitive, senza apportare un reale contributo al piano di fusione. Per il pool di pm della Procura di Arezzo, gli incarichi sarebbero stati inutili, sostanzialmente uno spreco di denaro della banca, perchè dai conti uscirono somme consistenti ma che non avrebbero portato alcun risultato. Finora Pierluigi Boschi, coinvolto nell'inchiesta, aveva schivato la mina del falso in prospetto sulle obbligazioni subordinate (archiviato) e anche quella della bancarotta relativa alla liquidazione dell'ex dg Luca Bronchi (richiesta di archiviazione).