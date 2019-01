Banche, Di Maio: "Nuova commissione inchiesta a gennaio, Paragone presidente"

Banche: Di Maio, Bankitalia prima audita commissione inchiesta

Entro fine gennaio sara' insediata la nuova commissione d'inchiesta sulle banche e la prima ad essere audita sara' Bankitalia. Lo ha annunciato il vicepremier, Luigi Di Maio, nel corso di una diretta su Facebook. "Entro fine gennaio ci sara' la nuova commissione d'inchiesta sulle banche, con Gianluigi Paragone presidente e non Casini - ha detto - e il primo a essere audito sara' la Banca d'Italia, che doveva sorvegliare. Vogliamo accertare anche le responsabilita' della Banca d'Italia" in questi anni. Di Maio ha poi sottolineato che Bankitalia e' "l'altro ente che doveva sorvegliare su queste banche in questi anni. Non do tutte le colpe a Banca d'Italia perche' ci sono le regole della sorveglianza della Bce. Bene - ha proseguito - cambieremo anche quelle, ma vogliamo anche accertare le responsabilita' di Banca d'Italia".

Carige: Di Maio, pubblicheremo elenco debitori 'soliti noti'

Il governo chiedera' al commissario di Carige l'elenco dei debitori della banca e pubblichera' i nomi " dei soliti noti che hanno avuto favori dalle banche in questi anni, e la faremo pagare a tutti i banchieri che hanno ridotto cosi' quella banca per fare favori. Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, nel corso di una diretta su Facebook. "Scriveremo al commissario di Carige e gli chiederemo di rendere noto al governo l'elenco dei debitori - ha detto - vogliamo sapere chi sono i De Benedetti di Carige. Vogliamo vedere se ci sono legami con gli ex amministratori delegati di Carige, perche' chiederemo, nel caso, di promuovere azione nei loro confronti". E, ha aggiunto: "Pubblicheremo quei nomi. Nessun banchiere piu' restera' impunito, la musica sulle banche e' cambiata". "Chiederemo al commissario di promuovere l'azione di responsabilita' sugli ex amministratori delegati di Carige - ha proseguito Di Maio - cioe' quelli la' che hanno gestito con il consiglio di amministrazione Carige e gli hanno fatto il buco di bilancio". E ha sottolineato: "E' dimostrato che nei fallimenti delle banche chi restituisce sempre sono le persone che chiedono piccoli prestiti, sono i grandi prestiti che non vengono onorati. E quindi andremo a vedere nei prossimi giorni l'elenco di quelli che dovevano dare i soldi a Carige e non li hanno dati, l'elenco degli amministratori delegati, dei componenti del cda e degli azionisti e facciamo qualche controllo".

Banche: Di Maio, separeremo quelle commerciali da speculazione

Questo dovra' essere l'anno in cui l'Italia "approva il Glass-Steagall act, ovvero la separazione tra banche commerciali e banche che fanno finanza speculativa". Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, nel corso di una Facebook. E ha spiegato: "Quando porto i soldi in banca voglio sapere se quella banca li sta prestando alle imprese, all'economia reale, o se ci sta giocando in Borsa".