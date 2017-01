Barbara D'Urso, gaffe con la ragazza bruciata a Messina: "Troppo amore"

YLENIA, LA RAGAZZA BRUCIATA A MESSINA, DIFENDE IL SUO EX: "NON E' STATO LUI"

"Non è stato lui". Così Ylenia Grazia Bonavera, la ragazza 22enne ricoverata al Policlinico di Messina con ustioni sul 13 per cento del corpo, ha difeso ancora l'ex ragazzo accusato della sua aggressione, in un'intervista andata in onda durante la puntata odierna di Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso, in onda su Canale 5.

"LUI MI AMAVA DA MORIRE"

"Quella sera mi ha dato anche dei soldi per divertirti, ci siamo scambiati baci, abbracci", ha detto Ylenia in diretta, durante la quale la ragazza ha fermato la madre che voleva interrompere il collegamento: "Continuo a parlare, lei non lo può vedere Alessio (l'ex fidanzato ndr), lei vorrebbe avvocati e professionisti per me". "Non ci sono prove, dovete credere a me, lui mi amava da morire" ha insistito la ragazza.

"LUI NON E' IN GRADO DI FARE UNA COSA DEL GENERE"

"Non è in grado di fare una cosa del genere" ha sottolineato Alessia parlando con Barbara d'Urso. In merito al video delle telecamere che avrebbero ripreso l'ex a riempire una tanica di benzina la ragazza ha risposto: "Non può essere stata presa per altro? La verità uscirà". "Quattro anni fa mi è successo, mi hanno dato fuoco ma ne sono uscita illesa", ha raccontato la giovane.

"ANCHE IO SONO UNA RAGAZZA VIOLENTA"

"Io sono molto aggressiva, sono una testa di cavolo e mia madre questo non lo dice, va solo contro di lui" spiega la giovane. "Non so cosa farei se avessi la prova che è stato lui, gli sputerei in faccia", conclude Ylenia.

BARBARA D'URSO: "SUCCEDE CHE SI UCCIDA PER TROPPO AMORE"

Nel frattempo sul web tiene banco una presunta gaffe della conduttrice Barbara D'Urso durante la sua trasmissione con ospite Ylenia. La frase, detta a carattere generale, che viene imputata alla D'Urso è la seguente: “Sai benissimo che ci sono uomini che uccidono per troppo amore”. Insomma, nel complesso per alcuni spettatori sarebbe stata sposata una teoria troppo giustificazionista nei confronti dell'ex di Ylenia.