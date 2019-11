Barcellona Pozzo di Gotto, esplode deposito fuochi d'artificio: 5 morti

Il giorno dopo la tragedia di Barcellona Pozzo di Gotto, costata la vita a cinque persone e il ferimento grave di due, a seguito dell'esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio, prosegue la bonifica dell'area per la presenza di materiale inesploso da parte dei vigili del fuoco. Sul posto il Nucleo Investigativo Antincendi del Corpo per l'accertamento delle cause. La doppia esplosione sarebbe originata dalle scintille prodotte da un flex utilizzato da operai di una ditta esterna per lavori di saldatura per sistemare dei cancelli. Aperta un'inchiesta per strage colposa.