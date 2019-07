Bari, arrestato l'ex giudice Francesco Bellomo

Maltrattamenti ed estorsioni nei confronti di quattro giovani borsiste della scuola di formazione giuridica "Diritto e scienza" di Bari a cui imponenva anche il dress code, ma anche calunnia e minaccia nei confronti del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

I carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Bari hanno posto agli arresti domiciliari Francesco Bellomo, magistrato (ora sospeso) del Consiglio di Stato e dottore e direttore scientifico dei corsi post universitari per la preparazione al concorso in magistratura. E' accusato di maltrattamenti ed estorsioni nei confronti di quattro studentesse di quei corsi nonche' di calunnia e minacce nei confronti del premier Giuseppe Conte, che - all'epoca in cui era vice presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - si occupo', insieme alla collega Concetta Plantamura, del caso Bellomo. L'inchiesta di Varese e' coordinata dal procuratore aggiunto Roberto Rossi. L'ordinanza di custodia cautelare e' stata firmata dalla gip Antonella Cafagna.

Nei confronti di Francesco Bellomo viene ipotizzato il reato di calunnia nei confronti del premier Giuseppe Conte e di Concetta Plantamura perche', con un atto di citazione chiedeva al Tribunale di Bari di condannarli. Bellomo contestava le attivita' svolte nella qualita' di vicepresidente e componente del Cpga, e chiedeva loro il risarcimento dei danni, accusandolo falsamente di esercitare in modo strumentale (e illegale) il potere disciplinare e di aver deliberatamente e sistematicamente svolto un'attivita' di oppressione della persona dell'attore mossi da un palese intento persecutorio.





I reati contestati a Francesco Bellomo sono inoltre maltrattamenti nei confronti di numerose allieve del corso di preparazione al concorso in magistratura, perche' abusando dell'autorita' derivatigli dal ruolo di docente svolto nei predetti corsi e dell'autorevolezza e del prestigio della sua funzione di magistrato amministrativo presso il Consiglio di Stato, "utilizzando l'artifizio delle borse di studio offerte dalla societa' per selezionare ed avvicinare le allieve nei confronti delle quali nutriva interesse ("anche al fine di esercitare nei loro confronti un potere di controllo personale e sessuale)".

Secondo quanto accertato dai carabinieri, Bellomo imponeva una serie di obblighi e di divieti, tra cui l'obbligo di fedelta' nei confronti del direttore scientifico divieto di avviare o mantenere relazioni intime con soggetti che non raggiungessero un determinato punteggio attribuito secondo l'insindacabile giudizio dello stesso Bellomo, "e instaurando, subito dopo, con le borsiste rapporti confidenziali e, in alcuni casi, sentimentali e quindi, nell'ambito dei rapporti cosi' creati, facendo leva sul rispetto degli obblighi assunti, poneva di fatto in essere, nei confronti delle stesse, sistematiche condotte di sopraffazione, controllo, denigrazione ed intimidazione in tal modo offendendone il decoro e la dignita' personale, limitandone la liberta' di autodeterminazione e riducendole in uno stato di prostrazione e soggezione psicologica". All'ex magistrato viene contestato anche il reato di estorsione per avere, costretto una allieva e borsista, a rinunciare all'impiego di co-presentatrice addetta alla postazione web in programmi televisivi in quanto incompatibile con l'immagine di aspirante magistrato e di borsista, minacciando di revocarle altrimenti la borsa di studio.

CASO BELLOMO: GIP, GRAVI INDIZI PER MINACCIA E CALUNNIA A CONTE MA NO ARRESTO

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bari Antonella Cafagna che ha emesso il provvedimento cautelare agli arresti domiciliari nei confronti dell'ex giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo, con le accuse di maltrattamenti ed estorsione ai danni di alcune allieve dei corsi post-universitari per la preparazione al concorso in magistratura, di cui Bellomo era docente e direttore scientifico, ha rigettato la richiesta cautelare del pubblico ministero per quanto riguarda altre due accuse, quelle di minacce e calunnia ai danni dell'attuale premier Giuseppe Conte, all'epoca dei fatti vicepresidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, e di Concetta Plantamura, componente dello stesso organismo e consigliera del Tar Lombardia. Per questi reati Bellomo rimane indagato. Il gip, per questi due casi, ha ritenuto la misura degli arresti domiciliari "certamente inadeguata", come scrive al termine dell'ordinanza, composta di 99 pagine. ''Fermo, infatti, il requisito della gravità indiziaria'' sui due capi di imputazione, il gip osserva che ''la richiesta del Pubblico Ministero è del tutto generica riguardo ai reati per i quali il trattamento cautelare è da applicare, non contenendo in proposito alcuna specificazione''.