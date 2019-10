Bari: detenevano cumuli di rifiuti in casa, 4 persone denunciate

I Carabinieri Forestali del Nipaaf di Bari hanno sottoposto a sequestro un immobile (abitazione e garage) sito a Bari Carbonara, per accumulo rifiuti di vario genere, tra cui principalmente materiale ferroso, televisori e rifiuti tessili. I militari sono stati coadiuvati dalla locale stazione territoriale dei Carabinieri e dalla Compagnia CC di Bari San Paolo, nonché dal Servizio Igiene Pubblica della ASL/BA.

In particolare, nelle camere dell’abitazione erano presenti enormi cumuli di rifiuti, talmente alti da raggiungere il soffitto e da impedire la libera circolazione delle persone nei locali stessi. Tutti i locali, a causa della presenza dei rifiuti, erano privi di aerazione e luce naturale.

Mediante ispezione dei luoghi è stata accertata l’assoluta carenza di condizioni igienico sanitarie, nonché la presenza di criticità strutturali dell’immobile.

Per la violazione dell’art. 256, c. 1 lett. a del D. Lgs. n 152/2006 (attività di gestione rifiuti non autorizzata), è stato deferito all’A.G. il nucleo familiare che risiedeva nell’abitazione, composto da quattro persone; lo stesso è stato trasferito in una struttura di emergenza di pronto intervento sociale.