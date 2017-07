Bari, picchiata a morte per non aver lavato i piatti

Una trentenne polacca e' morta per un trauma cranico riportato nella caduta che sarebbe stata provocata da uno schiaffo del compagno, un 44enne di origine romena, che le rimproverava di non aver lavato i piatti. I fatti risalgono a giovedi' scorso in un casolare nel quartiere Japigia alla periferia di Bari. La donna sarebbe rimasta senza soccorsi per ore e solo quando e' sopraggiunta un'altra persona che vive nello stabile e' stata chiamata l'ambulanza. La donna ricoverata all'ospedale Di Venere e' stata operata, ma e' morta dopo qualche ora. L'uomo attualmente e' in stato di fermo.