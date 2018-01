Bari, scontro frontale tra due auto: quattro morti

Quattro vittime in un incidente stradale, avvenuto poco dopo le 8, sulla statale 100 che collega Bari a Taranto. Lo scontro è avvenuto nei pressi dello svincolo per Gioia del Colle in un tratto senza spartitraffico.

Le vittime sono tre giovanissimi, fra i 18 e i 20 anni, baresi, e un sessantenne della provincia di Taranto, che era a bordo di un’altra auto. Tutti e quattro sono morti sul colpo nell’impatto fra una Chevrolet, a bordo della quale viaggiavano i tre giovani, e la Volkswagen Passat guidata dal 60enne tarantino. Non ci sono altri feriti.

Secondo la prima ricostruzione della polizia stradale, a causare l’impatto potrebbe essere stata l’invasione della corsia opposta da parte di uno dei due veicoli. Quel che è certo è che dopo lo scontro i mezzi hanno arrestato la propria corsa contro il muretto a secco che costeggia la carreggiata in direzione del capoluogo ionico, in un tratto in cui non c’è lo spartitraffico.