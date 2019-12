Natale, esodo da incubo. Autostrade paralizza le autostrade. VIDEO

Inizio di vacanze da incubo per chi ha deciso di mettersi in macchina questo weekend, ovvero una larga maggioranza dei quasi 19 milioni di italiani, il 30,3% della popolazione, che si godranno un periodo di ferie tra Natale e Capodanno.

Il sogno di un meritato riposo si sta infragendo lungo i quattordici chilometri di coda che si stanno registrando lungo l'autostrada A14 nella giornata di oggi. Fino a sei ore di percorrenza tra Ancona e Pescara e altri 4 chilometri di coda, 30 minuti di percorrenza, prima di arrivare a Bari. In pratica, si procede a passo d'uomo lungo tutta la costa. L'Italia risulta praticamente strozzata dai milioni di veicoli che si sono dovuti incanalare lungo i numerosi restringimenti di carreggiata, causatti da lavori di manutenzione di vario tipo e dal sequestro dei viadotti. Nessuna emergenza legata al maltempo, dunque, ma una serie di cause prevedibili aggravate da una mancanza di capacità previsionale e gestionale da parte di Autostrade per quello che era preannunziato come un weekend da bollino nero.

Come denuncia anche il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, chi si è messo in viaggio stamattina all'alba da Milano e dal Nord si trova ora bloccato da ore nel tratto tra Ancona e Pescara, dove si procede a passo d'uomo, percorrendo 50 chilometri in quattro ore.

I problemi erano già iniziati ieri pomeriggio, venerdì, e sono proseguiti tutta la notte a causa dei restringimenti di carreggiata. Traffico intenso, in particolare in direzione sud, e, di conseguenza, anche sulle statali che corrono parellele all'autostrada, a causa dei tanti automobilisti in cerca di percorsi alternativi e di alcuni danni in questo caso legati al maltempo. soprattutto allagamenti.

Nelle Marche nel pomeriggio si oggi si sono registrati fino a 15 chilometri di coda tra Loreto e Fermo (tre ore di percorrenza), 6 km tra Fermo e Grottammare e 4 km tra Grottammare e San Benedetto del Tronto; in Abruzzo 5 km tra Roseto degli Abruzzi e Citta' Sant'Angelo, 3 km tra Pescara Ovest e Pescara Sud e un chilometro tra Lanciano e Val di Sangro.

Sempre come conseguenza dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, chiusa la stazione di Roseto degli Abruzzi (Teramo) in uscita per chi proviene da nord e in entrata per chi è diretto verso nord. Il casello è bloccato dal 7 dicembre, a seguito del provvedimento di sequestro delle barriere bordoponte di entrambe le carreggiate del viadotto SS150 del Vomano, per la presenza ravvicinata delle rampe di accelerazione e decelerazione con il viadotto stesso.

Ma lunghe code e traffico difficile si registrano un po' in tutta Italiai a causa di restringimenti di carreggiata, incidenti o maltempo. Uno scontro sulla A1 in direzione Roma ha causato 10 km di coda in Val di Chiana e Chiusi. Code a tratti anche nella zona di Firenze tra Badia e Aglio KM 255 per traffico intenso. Traffico nel caos per l'intera mattina nella zona del porto e del terminal traghetti a Genova. A causare disagi le lunghe code di tir che ieri erano rimasti incolonnati per la giornata di sciopero scattata in concomitanza con l'allerta rossa. Si registra Traffico molto intenso tra l'uscita dal casello autostradale di Genova ovest-elicoidale e via Lungomare Canepa. Le code dei mezzi pesanti partono dall'A7 dal casello di Bolzaneto.

Viadotti dissequestrati

La Procura della Repubblica di Avellino ha accolto l'istanza di Autostrade per l'Italia relativa al dissequestro delle barriere di sicurezza bordo-ponte installate su 10 viadotti lungo le autostrade A14 e A16. Le barriere oggetto di dissequestro si trovano lungo le seguenti tratte: autostrada A14 viadotti Fosso San Biagio, Campo Filone, Petronilla (tra le uscite di Pedaso e Grottammare); autostrada A16 viadotti Lenze-Pezze, Scrofeta Vergine, Sabato, Francia, Pietragemma, Boscogrande, Vallone del Duca (tra le uscite di Baiano e Benevento). I primi cantieri partiranno entro lunedì prossimo, 23 dicembre.