Bataclan, Mohamed Abrini incriminato per gli attentati del 13 novembre

Mohamed Abrini incriminato per gli attentati di Parigi

Mohamed Abrini è stato consegnato oggi alle autorità giudiziarie francesi che gli hanno formalizzato la sua incriminazione nell'ambito dell'inchiesta sugli attentati terroristici rivendicati dall'Is e che il 13 novembre 2015 a Parigi fecero 130 morti e 368 feriti. A renderlo noto è stata la procura federale belga citata dalla Rtbf. ABRINI dovrebbe rientrare nel carcere Nivelles, in Belgio, già stasera.

Abrini coinvolto negli attentati di Parigi

Il sospetto era già stato incriminato in Belgio per la sua partecipazione agli attentati di Parigi, che è sospettato di aver preparato. Non potendo essere però giudicato due volte per gli stessi fatti, le autorità francesi e belghe dovranno accordarsi sul luogo in cui celebrare il processo. ABRINI è stato infine incriminato in Belgio per gli attentati del 22 marzo compiuti all'aeroporto di Zaventem e nella stazione Maalbeek della metropolitana di Bruxelles. Le vittime degli attacchi dell'Isis furono 32 e i feriti 340.