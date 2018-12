Battisti, avvocato generale Brasile: subito in Italia dopo arresto

Cesare Battisti, se arrestato in Brasile, sara' estradato subito in Italia. Lo ha dichiarato - in un'intervista al 'Messaggero' - l'avvocato generale brasiliano, Grace Mendonca, convinta che la decisione del presidente Michel Temer sia "totalmente supportata dal giudice Luiz Fux del Supremo tribunal federal". Quindi, se l'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo (Pac) dovesse essere fermato "la questione giuridica e' risolta e sara' subito restituito all'Italia". Mendonca si mostra ottimista anche in caso di arresto fuori dal Brasile: "Esiste un mandato di cattura. Una volta fermato, in qualsiasi Paese si trovi, speriamo che sia restituito al Brasile affinche' possa essere estradato in Italia". L'avvocato generale smentisce inoltre che Battisti non possa essere estradato perche' sposato con una cittadina brasiliana e padre di un bambino brasiliano. "Lo stesso Tribunal federal supremo, seguendo le nostre argomentazioni, ha riconosciuto che tale requisito non impedisce l'estradizione".