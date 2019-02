Battisti: indagati Salvini e Bonafede. Pm di Roma chiede l'archiviazione

Devono essere archiviate, per mancanza di dolo, le posizioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini e del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede indagati per la vicenda legata a tutte le modalita' dell'arrivo a Ciampino dell'ex terrorista Cesare Battisti. E' quanto ha chiesto la procura di Roma al tribunale dei ministri. Salvini e Bonafede erano stati iscritti dopo un esposto che denunciava la mancata tutela della dignita' della persona arrestata.

L'accusa della denuncia è quella di non aver tutelato la dignità del detenuto., come scrive il Giornale, secondo cui i giudici romani, però, hanno deciso di fare domanda di archiviazione depositando la denuncia presso il Tribunale dei ministri, che potrebbe però anche respingerla.

A mettere nei guai poi il ministro della Giustizia sarebbe stato poi anche l'eccesso di pubblicità "politica" che il Guardasigilli ha dato all'evento con il video postato da Bonafede su Facebook che mostrava i momenti salienti della presa in consegna di Battisti da parte della Polizia penitenziaria con tanto di musichetta di sottofondo e probabile compromissione di un agente sotto copertura (nelle immagini lo si vede chiaramente mentre cerca di coprirsi il volto).



Polemiche e proteste scattarono subito. In particolare quella del presidente degli avvocati penalisti di Roma, Cesare Placanica, che annunciò subito un esposto alla magistratura per verificare se il video violasse "il divieto di pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica". Placanica inoltre ricordò che la legge prevede sanzioni a carico di chi non adotti "le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità".