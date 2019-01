Battisti, prime parole nel carcere: "Sono malato, ora sono cambiato"

"Mi dite in quale parte del mondo mi trovo? Ormai è tutto finito, ho 64 anni, sono malato, sono cambiato". Sarebbero queste le prime parole di Cesare Battisti, appena arrivato nel carcere di Massama (Oristano). Le frasi sono state riportate sul suo profilo Facebook dall'ex parlamentare sardo Mauro Pili, che ha citato non meglio precisate fonti qualificate. "Non mi dichiaro innocente manemmeno mi accollo tutto ciò di cui mi accusano", avrebbe aggiunto l'ex terrorista che ha parlato con diversi agenti penitenziari ed è stato a colloquio con il direttore del penitenziario.

Battisti ha anche ricevuto la prima visita: l'ex militante dei Pac, catturato in Bolivia dall'Interpol dopo 37 anni di latitanza tra Francia e America latina, ha incontrato il suo avvocato, Davide Steccanella. Al suo arrivo nell'istituto di pena era stato sottoposto a visite mediche e aveva avuto un confronto con l'educatore.

Battisti ha trascorso la prima notte in una cella del blocco AS2 del carcere di Massama, una struttura di alta sicurezza dove sono reclusi diversi esponenti della criminilità organizzata. È solo in cella e gli verrà applicato un regime di isolamento diurno per sei mesi.

Intanto la famiglia, parlando tramite il fratello Domenico gli fa scudo intorno. "Cesare è mio fratello e non c'è cosa più importante di lui. Era un delinquente da quattro soldi e l'hanno fatto diventare un personaggio del cavolo. Io sono stato insieme a lui l'anno scorso, non l'ho mai abbandonato. È mio fratello ed è la cosa più importante che esista. I cani abbandonano i fratelli ma io no".