Belgio, fermato 14enne con materiale esplosivo a Molenbeek

ARRESTATO A MOLENBEEK UN GIOVANE CON MATERIALE ESPLOSIVO

La polizia belga ha arrestato a Molenbeek un 14enne che aveva materiale per fabbricare ordigni artigianali. Lo riferisce la procura di Bruxelles. L'adolescente e' stato fermato nelle vicinanze della stazione della metropolitana di Gare de l'Ouest, riferisce il quotidiano Derniere Heure: era in compagnia di altri tre giovani e il gruppo stava maneggiando un estintore. In uno zaino, il giovane aveva materiale esplosivo in una bottiglia dove era evidente la scritta Allah Akbar. In una successiva perquisizione a casa, gli agenti hanno trovato altro materiale esplosivo, mentre su un pc erano state effettuate ricerche su come fabbricare bombe.

IL 14ENNE: "SONO APPASSIONATO DI CHIMICA E VIDEOGIOCHI"

Il 14enne si e' difeso dicendo di essere appassionato di chimica e di videogiochi, da qui il suo interesse ad apprendere come fabbricare bombe. I quattro sono stati tutti fermati ma tre di essi sono stati rimessi in liberta'. Il 14enne e' stato arrestato ma al momento non sono state formulate accuse a suo carico. "Il profilo del giovane e' preoccupante e per questo la procura ha chiesto il suo arresto ma non e' vincolato ad alcuna minaccia terroristica", ha spiegato al quotidiano un portavoce della procura. "E' stato chiesto l'arresto l'arresto per possesso di sostanze esplosive, in un contesto in cui il giovane sebra effettivamente disturbato dai suoi videogiochi", ha aggiunto.