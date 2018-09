Belgio: regina Paola colpita da ictus a Venezia

La regina Paola del Belgio è stata colpita nella serata di ieri da un accidente vascolare cerebrale (AVC) mentre si trovava a Venezia. La regina Paola, 81 anni, verrà fatta rientrare in aereo questo pomeriggio all'aeroporto di Melsbroek. Fonti del Palazzo Reale citate dalla RTBF esprimono parole rassicuranti sullo stato di salute della monarca: la situazione sarebbe sotto controllo e la regina non sarebbe in pericolo di vita.