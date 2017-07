Belgio, sospetto terrorista in fuga: si teme attacco come il 22 marzo scorso

I servizi di sicurezza del Belgio sono ancora alla ricerca di un sospetto terrorista dopo le perquisizioni condotte ieri a Anderlecht, uno dei quartieri di Bruxelles, che hanno portato all'arresto di due uomini e al ritrovamento di diverse armi tra cui tre kalashnikov.

Secondo quanto riportano i media locali, le autorita' temono che la persona ricercata si senta in trappola e decida di passare all'azione in modo improvvisato come era accaduto il 22 marzo del 2016 negli attentati che hanno colpito l'aeroporto di Zaventem e la stazione della metropolitana di Maalbeek a Bruxelles, pochi giorni dopo l'arresto di Salah Abdeslam.

"Siamo ancora alla ricerca di almeno un terrorista dopo il raid della scorsa notte", ha dichiarato alla televisione fiamminga VTM il procuratore federale Eric Van der Sijpt: "temiamo un nuovo attacco e una reazione simile a quella del 22 marzo".