Bergamini, riaperto il caso. Il pm: "Non fu suicidio"

Bergamini: Procuratore Castrovillari, non fu suicidio

"Procederemo con la riesumazione del cadavere di Denis Bergamini perche' vogliamo approfondire con le tecniche di cui oggi si dispone tutti i possibili aspetti di quello che non e' un suicidio, non e' ipotizzabile come un suicidio". Lo ha detto il Procuratore della Repubblica di Castrovillari, Eugenio Facciolla, in un'intervista a RaiSport, annunciando che e' stata riaperta l'inchiesta sulla morte del calciatore del Cosenza il 18 novembre del 1989 ed il cui decesso e' stato sempre attribuito a suicidio.

Riaperta inchiesta, il 2 maggio la riesumazione del cadavere

Secondo quanto e' emerso dalla prima inchiesta, Bergamini si sarebbe suicidato facendosi travolgere da un camion. Due informazioni di garanzia sono state notificate all'ex fidanzata di Bergamini, Isabella Interno', ed a Raffaele Pisano, conducente del camion che investi' il calciatore. La riesumazione dei resti di Bergamini verra' effettuata il prossimo 2 maggio in provincia di Ferrara.