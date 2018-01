Bergoglio, il suggeritore sui migranti è un banchiere di Bilderberg

CHI E' PETER SUTHERLAND

Peter Sutherland è uno dei più grandi lobbisti europei. Commissario europeo, presidente dell'Organizzazione mondiale del commercio, direttore non esecutivo di Goldman Sachs, membro del famigerato Gruppo Bilderberg. E' questo il curriculum di Peter Sutherland, irlandese di 73 anni, noto a tutti nel mondo della finanza. Ebbene, che cosa può mai centrare una persona con questo curriculum con il Vaticano e Papa Francesco? Teoricamente nulla, eppure secondo qualcuno centra eccome.

IL SUGGERITORE DI BERGOGLIO SUI MIGRANTI

Una teoria che sta impazzando in rete, infatti, sostiene che Sutherland sia il "suggeritore" di Bergoglio sul tema dei migranti. Sutherland è stato un politico e dirigente d'azienda irlandese, ex membro del Fine Gael, il partito popolare irlandese. Attorney general del governo irlandese, commissario europeo per la concorrenza, gli affari sociali e l'istruzione, commissario per la concorrenza e le relazioni con il Parlamento europeo, direttore del WTO, ma soprattutto ex direttore esecutivo di Goldman Sachs e membro della commissione trilaterale del Bilderberg, di cui avrebbe presieduto la sezione europea per circa un decennio.

PAPA FRANCESCO INFLUENZATO DALL'UOMO DI BILDERBERG

Bene, ora Sutherland è presidente della Commissione cattolica internazionale sulle migrazioni. Sutherland è un teorico della società aperta, senza frontiere, proprio quella che promuove Bergoglio attraverso quella che i suoi detrattori hanno ribattezzato "teologia dell'immigrazionismo". Bergoglio sarebbe dunque, secondo molti, influenzato proprio da Sutherland nel suo pensiero a riguardo. Anche se in tutto ciò non è chiaro come mai a un banchiere stia così a cuore la sorte dei migranti.