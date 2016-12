+++ Berlino, arrestato in Tunisia il nipote di Anis Amri +++

Le forze di sicurezza tunisine hanno smantellato, in relazione all'attacco terroristico di Berlino, una cellula terroristica di tre membri, di un'eta' compresa tra i 18 e i 27 anni, tra i quali anche il nipote di Anis Amri. Lo rende noto il ministero degli Interni tunisino in un comunicato. "Uno dei membri della cellula, il nipote di Amri, si ritiene sia stato in contatto permanente con lo zio, comunicando con lui attraverso Telegram per sfuggire ai controlli".

Berlino, 007 italiani aspettavano Amri nel bergamasco

Un gruppo misto di servizi segreti di cui facevano parte specialisti italiani e tunisini aspettavano l'arrivo di Anis Amri nell'area di Bergamo, a una quarantina di chilometri da Sesto San Giovanni, dove l'attentatore di Berlino e' stato ucciso dalla Polizia. Lo scrive 'Il Foglio', citando "una fonte che non desidera essere identificata". Secondo la ricostruzione del giornale, "nei paraggi di Bergamo Amri poteva contare su una rete di amici tunisini che come lui erano ragazzi durante l'ondata di sbarchi a Lampedusa nel 2011", molti originari della zona di Ariana, a Tunisi. "Non islamisti radicalizzati", precisa Il Foglio, ma piuttosto piccoli criminali "di sussistenza", "gente che ha dormito sui treni o all'aperto come lui aveva fatto anni fa". "L'intelligence sorvegliava quella zona perche' puntava su 'un ritorno a casa' di Amri", ovvero "nella realta' che piu' gli era familiare dopo la Germania".

Tutti gli interrogativi sulla morte di Anis Amri

Per quattro giorni Anis Amri ha girato liberamente per mezza Europa: dalla capitale tedesca fino a Chambery, in Francia, poi Torino e Milano, dove l'attentatore del mercatino di Natale di Berlino è stato fermato e ucciso al termine di una sparatoria con la polizia. Molti i misteri e le cose che non tornano nella sua fuga iniziata quel lunedì 19 dicembre alle 20:15. Basti pensare che la sua identità era nota fin dalle prime ore, eppure è riuscito a nascondersi a Berlino e ad attraversare la Francia, uno dei Paesi europei che dovrebbero essere più in allerta dopo gli attentati che hanno colpito Parigi e Nizza.





La prima tappa della fuga: Berlino-Chambéry





L'itinerario da Berlino e Chambery è certo. Meno il mezzo utilizzato per raggiungere la città francese. Secondo il quotidiano tedesco Tagesspiegel, le autorità tedesche erano convinte che Amri non sarebbe riuscito a lasciare il territorio nazionale e le ricerche erano concentrate soprattutto a Berlino. Sarebbe da escludere che il 23enne tunisino abbia scelto il treno come mezzo di trasporto perché, ricorda il Guardian, le misure di sicurezza sono state notevolmente rafforzate dopo che l'anno scorso fu sventato un attentato sul treno ad alta velocità da Amsterdam a Parigi. Amri, quindi, sarebbe arrivato in Francia, a Chambery, con un pullman.

La mappa della fuga di Amri (The Sun)



Il pullman di lunedì alle 23:45





Nelle ore concitate subito dopo l'attentato, Amri potrebbe essere riuscito a raggiungere la stazione dei pullman di Berlino e a salire su quello della compagnia FlixBus. Se fosse salito sul pullman, partito dalla capitale tedesca alle 23:45, Amri avrebbe raggiunto la città francese di Annecy, vicino Chambéry, alle 20:10 del giorno dopo, martedì 20 dicembre. A ipotizzarlo è il Guardian, ma controllando sul sito della compagnia emerge che il lungo viaggio di 20 ore da Berlino ad Annecy prevede una tappa di 3 ore a Monaco di Baviera. Possibile che anche a Monaco la presenza del terrorista super-ricercato sia passata inosservata?



Per quanto riguarda i controlli a bordo, il Guardian ricorda che l'unica persona a effettuare le verifiche dei documenti è l'autista del bus e che non ci sono metal detector. Amri, armato di pistola calibro 22, potrebbe essere salito sul pullman senza troppe difficoltà.





Il viaggio dalla Francia all'Italia





Com'è arrivato Amri a Milano? Nelle sue tasche sono stati trovati biglietti di treni francesi. Secondo i media tedeschi, l'attentatore è salito su un treno nella città di Chambéry, vicino al confine con la Svizzera e l'Italia. Da Chambéry, Amri avrebbe viaggiato per due ore e mezza fino a Torino e dal capoluogo piemontese avrebbe raggiunto Milano con un altro treno. Secondo alcuni quotidiani francesi, invece, Amri avrebbe trascorso del tempo anche a Lione - senza che nessuno si accorgesse di nulla - da lì avrebbe preso un treno per Chambéry e un TGV diretto a Milano, dove ha trascorso le sue ultime tre ore di vita.

La rete salafita in Italia

Se la Lombardia è la regione da cui sono partiti alla volta del Califfato di Al Baghdadi una ventina di combattenti, compresa Maria Giulia Fatima Sergio, appena condannata a 9 anni di reclusione, l’epicentro del proselitismo jihadista si è spostato anche su altre direttrici come il Veneto e la Puglia, da cui era transitato Mohamed Lahouaiej Bouhlel, l’attentatore di Nizza. I pericoli arrivano da imam balcanici e da chi falsifica documenti.

Le 6 domande senza risposta

La morte di Anis Amri lascia aperti molti interrogativi, secondo Carlo Biffani, 56 anni, esperto di sicurezza e terrorismo a capo di Security Consulting Group, società che si occupa di gestione e mitigazione del rischi.

- Come mai il ricercato numero uno in Europa si mette in viaggio e percorre circa 1500 km per giungere in Italia?

- Come mai gira di notte, quasi dimenticando di essere un latitante?

- Come ha potuto attraversare tre paesi senza essere intercettato e/o riconosciuto?

- È giunto sin qui perché poteva contare su una rete di appoggio?

- È venuto a morire su un marciapiede della periferia milanese perché aveva in mente di colpire anche qui da noi?

- Aveva un telefono che ora è nelle mani degli investigatori?





Berlino: centinaia investigatori tedeschi al lavoro pure a Natale

Centinaia di funzionari, agenti e investigatori delle forze di polizia e dei servizi segreti tedeschi continueranno a lavorare all'indagine sulla strage di Berlino e sulla fuga del tunisino Anis Amri per tutte le festivita' natalizie. Lo hanno reso noto le autorita' della Germania, dopo le polemiche per la fuga del terrorista 24enne, ucciso nelle prime ore di venerdi' a Sesto San Giovanni. "E' molto importante accertare se vi sia stata una rete di complici nella preparazione o nell'esecuzione dell'attacco, o nella fuga del sospetto", ha spiegato il procuratore federale Peter Frank. I media tedeschi hanno criticato il governo di Angela Merkel per la mancata cattura di Amri. "Come ha potuto lasciare la Germania il terrorista piu' ricercato d'Europa?", si e' chiesto il quotidiano tedesco Die Welt. La cancelliera ha promesso un'indagine "complessiva" sul caso per capire "fino a che punto debbano essere cambiate le procedure" per affrontare questo tipo di situazioni. Il ministro della Giustizia, Heiko Maas, si e' impegnato a valutare come "migliorare la sorveglianza di persone potenzialmente pericolose" e come accelerare le espulsioni.