Berlino, preso il presunto complice di Amri. "Il killer a Milano via Olanda"

PRESO A BERLINO IL PRESUNTO FIANCHEGGIATORE DI AMRI

Un presunto fiancheggiatore di Anis Amri, il giovane tunisino ritenuto responsabile dell'attentato al mercato di natale di Berlino, e' stato arrestato in Germania. Lo riferiscono fonti della procura. Si tratterebbe, riferisce la Build, di un quarantenne anche lui di origine tunisina. Secondo la polizia tedesca, Amri aveva il numero di telefono dell'uomo arrestato nella rubrica del suo cellulare e i due si sarebbero sentiti varie volte. "Le indagini indicano che l'uomo potrebbe essere legato all'attacco" di Berlino, aggiunge la procura federale in un comunicato. Secondo Der Spiegel le forze di sicurezza hanno effettuato dei controlli a casa e nel negozio del presunto fiancheggiatore e successivamente lo hanno arrestato.

"Fermate Anis Amri, è pericoloso". Berlino aveva avvertito l’Italia più di 7 mesi fa



Mesi prima che fosse ucciso a Milano la Germania aveva avvertito il nostro Paese della pericolosità di Amri. Lo scorso maggio la polizia criminale tedesca aveva chiesto all’Italia di fermare l'uomo e di essere subito informata





L'ALLERTA - Dopo la foto che mostra come Anis Amri passò dalla Stazione Centrale di Milano, ripreso anche dalle telecamere, prima di essere freddato dalla Polizia italiana, aspunta un dossier in cui la Germani avvertiva l'Italia di fare attenzione nel caso in cui avesse fermato Anis Amri.



La scorsa primavera - secondo quanto riporta il Corriere della Sera - sui computer dell’antiterrorismo a Roma, arriva un’allerta dalla Germania. Il 10 maggio, ha rivelato la televisione Wdr, "la polizia criminale del Nordreno-Vestfalia classifica Anis Amri come individuo pericoloso". Berlino quindi aveva già capito la pericolosita del soggetto se lo comunica anche all’Italia con la richiesta di fermarlo in caso di controlli: bisogna trattenerlo e segnalarlo alle autorità tedesche.





STAZIONE CENTRALE - Anis Amri passò dalla Stazione Centrale di Milano, ripreso anche dalle telecamere, prima di essere freddato dalla Polizia italiana, riapre il dibattito sul livello di sicurezza italiana contro gli atti di terrorismo: siamo davvero immuni a stragi come quelle causate a Berlino dal terrorista tunisino? "Dovrebbe far riflettere l'immagine diffusa dalla Questura di Milano che ritrae l'attentatore di Berlino, Anis Amri, aggirarsi indisturbato alla Stazione Centrale di Milano poche ore prima dello scontro a fuoco con la Polizia a Sesto San Giovanni - dice Angelo Ciocca, europarlamentare della Lega - Se un pericoloso criminale, già noto e schedato, ha la sfrontatezza di andare in uno dei posti che dovrebbe essere fra i più presidiati dalle forze dell'ordine, allora vuol dire che il nostro sistema di controlli ha delle falle che vanno al più presto colmate".

PASSAGGIO IN OLANDA - Anis Amri si trovava in Olanda prima di proseguire la sua fuga verso Francia e Italia. Lo rende noto l'emittente Bmftv citando fonti della polizia olandese. Amri salì mercoledì notte su un autobus della compagnia Flixbus nella stazione olandese di Nimega, molto vicina alo confine con la Germania. Da lì si è diretto fino alla stazione di Lione Part Dieu, dove è stato ripreso dalla immagini delle telecamere di videosorveglianza e dove comprò un biglietto del treno per Milano con scalo a Chambéry. Per gli inquirenti, la Francia appare solo come un 'paese di transito' dopo le prime 15 ore di autobus.

LA FOTO - Vestito di scuro, con lo zaino sulle spalle mentre esce dalla stazione Centrale di Milano. La Questura del capoluogo lombardo ha diffuso oggi l'immagine di Anis Amri, ripresa da una telecamera, due ore prima che rimanesse ucciso nel conflitto a fuoco con due agenti di polizia a Sesto San Giovanni nel milanese. L'ora, come avevano spiegato gli investigatori il 23 dicembre, giorno della sua morte, e' quella delle 0:58. Amri era dal treno proveniente da Torino.

Anis Amri, prima di arrivare a Milano via Torino, ha fatto una sosta anche a Bardonecchia. E' quanto trapela dalle indagini avviate dalla procura di Milano. Il presunto responsabile della strage di Berlino una volta giunto a Milano in treno, avrebbe poi preso un pullman per raggiungere Sesto San Giovanni dove e' stato ucciso.



LE INDAGINI - In queste ore gli investigatori della Digos torinese, in stretta contatto con i colleghi di Milano e con le autorita' tedesche, collaborano alla ricostruzione dei dettagli del viaggio del killer jihadista. Il giovane sarebbe sceso intorno alle 19 alla stazione della nota localita' sciistica dell'alta Valle di Susa, raggiunta a bordo di un Tgv proveniente da Parigi via Chambery. Poco dopo avrebbe preso un treno della linea Sfm3 del Servizio Ferroviario Metropolitano, quella cioe' che collega Bardonecchia a Torino Porta Nuova.



Gli inquirenti hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di sicurezza della piccola stazione di Bardonecchia e stanno anche cercando di ascoltare il personale di Trenitalia in servizio giovedi' sera per stabilire se abbiano notato qualcosa. Al momento non risulta che Amri abbia incontrato qualcuno anche durante la sua sosta a Torino Porta Nuova, da dove ha poi proseguito il suo viaggio fino alla Lombardia. Le indagini pero' proseguono per non trascurare nessun dettaglio.

BORDONALI: GOVERNO CI ESCLUDA DA RIPARTIZIONE MIGRANTI - "La presenza e il passaggio in Lombardia di terroristi islamici e' preoccupante. Chiediamo al Governo di escludere la Lombardia dal piano di ripartizione dei richiedenti asilo". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, in merito all'ormai nota vicenda che ha coinvolto Anis Amri, il ricercato per la strage di Berlino fermato e ucciso a Sesto San Giovanni da due agenti di polizia nella notte tra giovedi' 22 e venerdi' 23 dicembre, durante un controllo ordinario.