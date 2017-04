Berlusconi caduto a Portofino, inciampato fuori da locale. Gli auguri di Renzi

Renzi: auguri di pronta guarigione per Berlusconi

"Auguri di pronta guarigione al presidente Silvio BERLUSCONI, che ha avuto una piccola caduta ieri uscendo dal ristorante". Lo ha detto l'ex premier, Matteo RENZI, candidato alla segreteria del Pd, durante il #MatteoRisponde.



Berlusconi caduto a Portofino, inciampato fuori da locale



Piccolo incidente per l'ex premier Silvio Berlusconi. Ieri e' caduto all'uscita di un ristorante di Portofino, battendo la testa.



Berlusconi caduto a Portofino, inciampato fuori da locale. Nulla di grave



Nulla di grave, stando a quanto si apprende dai medici che lo hanno curato, ma Berlusconi ha deciso, in via precauzionale, di fare rientro a Milano, dove e' stato medicato alla clinica Madonnina per la ferita riportata alla testa, ed e' stato sottoposto agli accertamenti del caso. Berlusconi era in Liguria e questa mattina avrebbe dovuto partecipare ad una iniziativa a Pietrasanta, in provincia di Lucca.