Berlusconi, la Corte di Strasburgo: "Sentenza entro il 2017? E' possibile"

Berlusconi, sentenza della Corte di Strasburgo entro il 2017?

"La sentenza della Corte di Strasburgo su Berlusconi puo' arrivare entro il 2017? Non e' assolutamente impensabile, non e' inverosimile, ma non posso dire di piu' ". Cosi' Guido Raimondi, Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, che oggi e' stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Secondo quanto riporta una nota della trasmissione, Raimondi ha aggiunto: "Sui casi pendenti non posso fare commenti il mio dovere di riserbo e' totale. Il ricorso c'e', e sta seguendo il suo corso. E' all'esame della Corte".