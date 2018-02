Bertolaso assolto dopo anni di sofferenze, perché Mattarella non gli telefona?

Perchè Sergio Mattarella, 76 anni, che è anche Presidente del Consiglio della Magistratura, non invia un telegramma, o non telefona a Guido Bertolaso, ieri assolto da ogni accusa, dopo aver lavorato, con correttezza ed efficienza, in situazioni drammatiche, per il nostro Paese ?

E perché qualche giornale, de'lotta dura e de'Procura, non chiede scusa all'ex responsabile all'ex Capo della Protezione civile, dopo averne sporcato l'immagine, presentandolo come un funzionario corrotto, che prediligeva messaggi hot, nel circolo sportivo del costruttore Anemone, stangato dal tribunale di Roma, insieme a don Angelo Balducci (sei anni e mezzo all'ex presidente delle Opere pubbliche) ?