Bibbiano, Claudio Foti senza laura in Psicologia: Delrio svicola. L'AUDIO

Maria Latella nella puntata di oggi, giovedì 25 luglio, su Radio24, durante la trasmissione Morgana e Merlino, ha ripreso l'esclusiva di Affaritaliani.it sul caso di Bibbiano nella quale si rivela che il guru Claudio Foti non ha la laurea in Psicologia. La Latella ha rivolto il quesito all'ex ministro del Pd Graziano Delrio, il quale svicola e non risponde nel merito.

