Bibbiano, la mamma: "Non ti voglio più". Bimba sgridata perché non cita abusi

BIBBIANO: 'NON TI VOGLIO PIU'', IN NUOVI AUDIO MAMMA AFFIDATARIA CACCIA BIMBA DA AUTO

''Scendi, non ti voglio più. Scendi, io non ti voglio più!''. Sono le parole che una mamma affidataria urla ad una bambina, intimandogli di uscire dall'auto nonostante la pioggia battente. Poi il rumore di una portiera sbattuta. E' quanto si ascolta nelle nuove intercettazioni, diffuse dal Tgr dell'Emilia Romagna, nell'ambito dell'inchiesta 'Angeli e Demoni' sul caso degli affidi a Bibbiano. Non solo. La stessa mamma, sempre intercettata dalle cimici dei carabinieri, sgrida la bambina perché non scrive sul diario degli abusi subiti, ma che in realtà non sarebbero mai avvenuti. ''Tu non ci scrivi perché c'hai paura di scrivere - urla la donna - Perché le cose che devi scrivere adesso sono talmente profonde che non ti va più di scriverci. Non ci vuoi neanche andarci vicino''.

Affidi illeciti, le frase sul militare che indaga. "Anche lui ha figli..."

"Che vergogna, che schifo. Spero che non ci si fermi di fronte a nulla, i delinquenti colpevoli di queste mostruosità devono pagare tutto!", ha twittato ieri il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, tornando ad attaccare il cosiddetto "sistema Bibbiano" dopo la nuova inquietante intercettazione ambientale scoperta tra le carte dell’inchiesta "Angeli e Demoni" della Procura di Reggio Emilia e mandata in onda venerdì dal Tg regionale.

La conversazione a cui allude Salvini, come spiega Il Corriere della Sera, è quella tra una neuropsichiatra e una psicologa dell’Ausl di Reggio Emilia, entrambe già indagate (una a piede libero, l’altra sospesa per 6 mesi dalla professione) nell’ambito dell’inchiesta sul presunto sistema illecito di affidi dei minori nella Val d’Enza.

Le due donne fanno riferimento a un maresciallo dei Carabinieri che in precedenza aveva chiesto loro documenti sugli affidi dei minori di Bibbiano. "...E comunque potevi anche dirgli guardi che lei è sposato, c’ha figli, cioè non si sa mai...", dice una all’altra. E poi giù una risata. Insomma, al di là del tono canzonatorio, ci sarebbero forse i presupposti per contestare loro anche il reato di minacce a pubblico ufficiale, visto il contenuto intimidatorio della conversazione.

Affidi illeciti: M5s, Salvini ha pure coraggio di parlare?

"Che coraggio, Salvini. E per giunta su un tema delicato e tragico come i presunti affidi illeciti di Bibbiano": cosi' il Movimento 5 stelle sul blog delle Stelle critica la Lega per l'apertura di una crisi che, denuncia, rischia di vanificare il lavoro della Squadra speciale per la protezione dei minori, istituita dal ministro Bonafede. Il leader della Lega "oggi si sveglia e twitta parole di denuncia e condanna a carico delle 'due dottoresse' che 'ridacchiano tra loro minacciando i Carabinieri'; aggiungendo poi: 'che vergogna, che schifo!'". "Ma Salvini, che ha fatto cadere il Governo in pieno agosto esponendo tutti gli italiani a rischi gravissimi, dove trova la faccia per fare queste uscite?", si chiede il Blog delle Stelle. "Ormai lo sanno tutti che con il suo gesto irresponsabile ha mandato in fumo anche la speranza delle vittime di questo sistema illecito. Non solo - si legge nel post - Salvini ha soprattutto bruciato il prezioso lavoro che la Squadra speciale per la protezione dei minori, istituita dal ministro Bonafede e pienamente operativa, stava gia' facendo a ritmo serrato. Un'attivita' di monitoraggio che, sulla base del campanello d'allarme di Bibbiano, avrebbe dovuto fare piena luce su questi sistemi, per evitare il ripetersi - in tutta Italia - di fatti di una gravita' inaudita. Un'attivita' che adesso si e' bloccata perche' Salvini desidera piu' poltrone in Parlamento. Vi sembra giusto? Una cosa e' certa: il Movimento 5 stelle continuera' a battersi in ogni sede per fare giustizia. Per noi la parola data ai cittadini ha un valore sacro. La Lega invece si portera' sulla coscienza l'aver negato una possibilita' fondamentale a tutte le famiglie che chiedono giustizia! A Salvini lasciamo i suoi tweet inutili, che servono solo a una dannosa propaganda che gli italiani hanno smascherato e che non ha piu' senso. Noi - conclude il post - invece facciamo i fatti!"

BIBBIANO: BERNINI, 'SCANDALO E' FILM DELL'ORRORE SENZA FINE'

"Lo scandalo di BIBBIANO sembra ormai un film dell'orrore senza fine. La telefonata sghignazzante tra le due psicoterapeute che ipotizzano di togliere i figli al maresciallo dei carabinieri che indaga sugli affidi dimostra che c'era un sistema talmente collaudato da sconfinare nella certezza dell'impunità. La prima domanda da porsi, e a cui bisogna dare risposte certe e immediate, è come si sia potuto radicare e sopravvivere nel tempo un sodalizio criminale sulla pelle delle famiglie e soprattutto dei bambini. Dov'erano i controlli? L'inchiesta dovrà verificare anche questo, senza fare sconti a nessuno". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.