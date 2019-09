Bibbiano: revocati gli arresti domiciliari al sindaco

Si attenua la misura cautelare per Andrea Carletti, il sindaco di Bibbiano coinvolto nell'inchiesta della Procura di Reggio Emilia "Angeli e Demoni" su presunte irregolarità nell'affido di minori. Il Tribunale della Libertà ha disposto per il sindaco (sospeso) del Pd l'obbligo di dimora con permanenza domiciliare alla notte (dalle 22 alle 7) nel Comune di Albinea. Dunque Carletti non sarà più agli arresti domiciliari a cui era sottoposto dal 27 giugno scorso, la misura è stata sostituita dall'obbligo di dimora.

La Procura contesta al sindaco il reato di abuso di ufficio e falso ideologico. Il ricorso per la revoca dei domiciliari era stato presentato dai difensori di Carletti, l'avvocato Giovanni Tarquini e il professor Vittorio Manes e si era discusso lunedì scorso davanti al Tribunale della Libertà di Bologna.