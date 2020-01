Bibbiano, piazza contesa. Le sardine in Questura: rinunciamo se lo fa la Lega

Le sardine sono state convocate questo pomeriggio in Questura a Reggio Emilia e si dicono pronte a rinunciare alla piazza contesa di Bibbiano, giovedi' prossimo, a patto che anche la Lega faccia un passo indietro. Teatro di 'scontro' e' la piazza di fronte al municipio del comune reggiano al centro dell'inchiesta 'Angeli e Demoni' su presunte irregolarita' nell'affido di minori nella Val d'Enza. Con un video pubblicato sulla pagina Facebook 6000sardine, i quattro fondatori bolognesi chiedono "gesto di civilta'" a Matteo Salvini, per evitare che "venga strumentalizzato un territorio ferito da una triste vicenda giudiziaria durante la campagna elettorale in corso".

Le sardine, ad oggi "in possesso di un'autorizzazione comunale - spiega il movimento - nel pomeriggio sono state convocate dalla questura di Reggio Emilia per trovare una soluzione sulla questione della piazza contesa". "Alle 16 - ha detto Mattia Santori - abbiamo un incontro in Questura che sta cercando di trovare una quadra per permettere sia alle sardine e sia alla Lega di fare la manifestazione". Ma prima ancora di questo incontro "chiediamo alla Lega un gesto di responsabilita'. Noi abbiamo 7mila persone da evento Fb pronte a partecipare a questa manifestazione. Siamo pronti a rinunciare a questa manifestazione - ha concluso Santori - che avremo fatto solo per tutelare la dignita' di quella comunita'. Chiediamo il primo gesto di civilta' da parte della Lega in questa campagna elettorale. Lasciamo stare Bibbiano e parliamo di contenuti. Non strumentalizziamo un caso di magistratura che non ha niente a che vedere co il futuro dell'Emilia Romagna".

Bibbiano: Salvini conferma data, le promesse le manteniamo

"Noi le promesse le manteniamo, lo avevamo promesso a quelle mamme e a quei papa'" : cosi' Matteo Salvini da Maranello ha confermato la chiusura della campagna elettorale in Emilia Romagna a Bibbiano, luogo in cui e' maturata la vicenda giudiziaria 'Affidi illeciti'. "E' una vergogna, una cosa che grida vendetta al mondo", ha concluso il leader della Lega.