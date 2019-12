Bibbiano,via i domiciliari al sindaco Pd.Marcucci:"Chi paga per il massacro?"

Bibbiano, Cassazione: annullata senza rinvio la misura cautelare al sindaco

"Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza applicativa della misura cautelare attualmente in esecuzione. Per l'effetto, revoca la misura cautelare dell'obbligo di dimora". Questo il dispositivo emesso ieri sera, al termine della camera di consiglio, dalla sesta sezione penale della Cassazione che ha accolto il ricorso del sindaco di Bibbiano Andrea Carletti contro la misura cautelare a cui era stato sottoposto per le ipotesi di reato di abuso d'ufficio e falso nell'ambito dell'indagine 'Angeli e demoni' su presunte irregolarità negli affidi di minori. I difensori del sindaco avevano impugnato in Cassazione il provvedimento con cui il Riesame di Bologna, il 20 settembre, aveva sostituito gli arresti domiciliari (a cui Carletti era stato sottoposto dal 27 giugno) con l'obbligo di dimora nel Comune di Albinea, nonché quello con cui il gip di Reggio Emilia aveva detto 'no', il 25 settembre, alla revoca delle misure cautelari. Il sostituto pg della Suprema Corte Ciro Angelillis aveva invece sollecitato, nell'udienza a porte chiuse di ieri mattina, il rigetto dei ricorsi. Entro un mese, come prevede la legge, i giudici del 'Palazzaccio' depositeranno le motivazioni della loro sentenza.

Bibbiano, difesa Carletti: cauta soddisfazione per revoca misura

"Cauta soddisfazione per la revoca di una misura cautelare ingiusta. Ora occorre lavorare per ottenere il riconoscimento dell'estraneità di Carletti dai reati altrettanto ingiustamente contestati". Così l'avvocato Giovanni Tarquini, difensore di Andrea Carletti ha commentato la decisione della Corte di Cassazione di revocare l'obbligo di dimora nei confronti del sindaco sospeso di Bibbiano indagato per abuso di ufficio e falso ideologico nell'ambito dell'inchiesta "Angeli e Demoni", scoppiata in Val d'Enza, su presunte irregolarità nell'affido di minorenni. La sesta sezione penale della Cassazione ha accolto il ricorso contro la misura dell'obbligo di dimora presentato dall'avvocato Tarquini e dal professor Vittorio Manes.

Bibbiano, il duro post del segretario Dem Nicola Zingaretti: "Vergogna!"

"La campagna indecente contro il Pd e il sindaco di Bibbiano non si dimentica. Ma oggi c'è una altra domanda. Chi chiederà scusa ad Andrea Carletti e alle persone messe alla gogna ingiustamente?" - scrive Zingaretti - la Giustizia sta facendo chiarezza e ha tutto il nostro sostegno. A chi ha utilizzato una storia di cronaca giudiziaria per organizzarci una campagna politica dico nuovamente: vergognatevi!". Conlude il segretario Dem.

Bibbiano, Marcucci (Pd): chi paga per questi massacri?

"Mesi e mesi di inchiostro, di veleni, di accuse vergognose, di speculazioni politiche, di aperture dei Tg. Ieri sera infine il sindaco di Bibbiano torna libero perchè secondo la Cassazione, non sussistevano le condizioni per l'arresto. Questo succede quando i processi si consumano sui media e le sentenze vengono pronunciate ignorando il diritto alla difesa, le prove, i dubbi. Chi paga per questi massacri?". Lo scrive su Facebook il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci.