Biella ci ripensa: daremo la cittadinanza a Liliana Segre

Biella fa retromarcia. L’amministrazione comunale di centrodestra conferirà la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. L'annuncio è arrivato in consiglio comunale da parte del sindaco leghista Claudio Corradino "Mi spiace per quanto è accaduto. Certamente potevamo gestire meglio tutta la vicenda. Ribadisco che reputo giusto concedere la cittadinanza onoraria alla senatrice Segre e mi scuso ancora per i fatti e gli equivoci".