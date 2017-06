Big Data come il Grande Fratello? Aperta indagine Agcom e Antitrust

Privacy: Garante, Agcom e Antitrust avviano indagine sui Big Data

L'Antitrust, l'Autorita' per le Garanzie e nelle Comunicazioni e l'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali hanno avviato un'indagine conoscitiva congiunta "riguardante l'individuazione di eventuali criticita' connesse all'uso dei cosiddetti Big Data e la definizione di un quadro di regole in grado di promuovere e tutelare la protezione dei dati personali, la concorrenza dei mercati dell'economia digitale, la tutela del consumatore, nonche' i profili di promozione del pluralismo nell'ecosistema digitale".

I Big Data -spiega una nota - si differenziano dagli altri dati per la particolare estensione della quantita' di dati raccolti (volume), la continua evoluzione dei dati e la rapidita' di analisi in tempo reale effettuata tramite l'utilizzo di complessi algoritmi (velocita') e la diversita' e ricchezza a seconda del contenuto e del formato dei dati (varieta'). Tali dati sono divenuti essenziali per la crescita economica, l'offerta di servizi innovativi, la creazione di posti di lavoro e il progresso sociale, ma il loro uso puo' comportare anche potenziali rischi per la riservatezza delle persone.

I Big Data rappresentano infatti un notevole patrimonio informativo e l'utilizzo di queste informazioni comporta specifici rischi per la tutela della riservatezza delle persone, tenuto conto anche del fatto che, grazie alle nuove tecnologie e alle tecniche di analisi, elaborazione ed interconnessione dei dati, risulta in molti casi possibile 're-identificare' un individuo attraverso informazioni apparentemente anonime. La potenzialita' dei Big Data, anche rispetto a dati anonimi o aggregati - conclude la nota - puo' tradursi in profilazioni sempre piu' puntuali ed analitiche, con il rischio di nuove forme di discriminazione per le persone e, piu' in generale, in possibili restrizioni delle liberta'.

Unione Nazionale Consumatori: "Ottima notizia"

"Bene, ottima notizia. E' importante un'iniziativa congiunta tra le diverse authority, considerato la vastità del fenomeno e le diverse criticità che possono essere riscontrate, dalla violazione della privacy degli utenti alle pratiche commerciali scorrette. Spesso il consumatore fornisce e condivide dati inconsapevolmente, permettendo così di poter essere profilato. E' bene, quindi, che venga definito una quadro di regole da rispettare a tutela del consumatore e della concorrenza" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.