Bill Gates presenta "il WC del futuro". Ecco come salverà 500 mila bambini

Il fondatore di Microsoft, con un investimento totale di 400 milioni di dollari, vorrebbe evitare la morte di mezzo milione di bambini che avviene ogni anno a causa delle carenze igienico-sanitarie.

Bill Gates ha lavorato sette anni per realizzare il primo wc che funziona anche senza acqua e senza fognature. "Non si tratta solo di qualità della vita, si tratta di malattie, morte e malnutrizione", ha spiegato Gates, a capo della sua fondazione umanitaria, la Bill & Melinda Gates Foundation.

Il fondatore di Microsoft l'ha presentato in Cina, durante il Reinvented Toilet Expo, una campagna per migliorare le condizioni d'igiene della popolazione soprattutto nelle aree rurali e sovrappopolate.

Gates, accompagnato da un vasetto di vetro pieno di feci, ha mostrato il funzionamento di questo wc che permette di trasformare ciò che viene depositato nella tazza in acqua e fertilizzanti.

Ma come funziona la toilette del futuro? Feci e urine vengono stipate in un contenitore sotto il pavimento. Un pannello fotovoltaico dà energia a un reattore biochimico che purifica i rifiuti attraverso l’uso di elettrodi. Una reazione elettrochimica scompone la materia in componenti separati, come l’idrogeno, il fertilizzante e l’acqua pulita. Un altro meccanismo filtra lo spreco, deviando l’idrogeno verso un compartimento che lo immagazzina come energia nelle celle a combustibile. Il fertilizzante viene raccolto per scopi agricoli, mentre l’acqua rimanente viene pompata in un serbatoio in modo che possa essere riutilizzata.

Secondo il più forte filantropo mondiale, le precarie condizioni igieniche causano la morte ogni anno di mezzo milione di bambini con meno di 5 anni, oltre a un costo di oltre 200 miliardi di dollari tra assistenza sanitaria e mancato reddito.

Secondo l'Unicef, quasi 900 milioni di persone non hanno altra scelta che uscire all'aria aperta per i propri bisogni. In un paese come l'India, la mancanza riguarda ancora 150 milioni di abitanti contro i 550 milioni del 2014.