Bimba morta nel Salernitano, fermato il padre per pericolo di fuga

È in stato di fermo per pericolo di fuga il padre della bimba di 8 mesi morta, in circostanze ancora da chiarire, nella notte tra venerdì e sabato scorsi nell’agro sarnese nocerino, in provincia di Salerno. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Salerno, coordinati dal vice questore Marcello Castello. I genitori della piccola sono indagati per omicidio. Domani, alle 15, è prevista l’autopsia sul corpicino all’obitorio dell’ospedale di Nocera Inferiore, nel Salernitano. L’esame dovrà chiarire le cause del decesso avvenuto prima dell’arrivo all’Umberto I.