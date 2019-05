Bimbo cade nel laghetto del ristorante. E' grave, in terapia intensiva

E' ricoverato in terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Novara il bambino di 5 anni che la scorsa notte e' finito nel laghetto di un ristorante di Soriso (Novara). Le sue condizioni sono critiche, ma secondo i sanitari sta rispondendo bene alle cure. Il bimbo era con i suoi familiari, un gruppo di ucraini residenti a Borgomanero (Novara), al ristorante 'Laghetto della Gelata', un esercizio immerso nel verde a due passi dal Santuario della Gelata.

Un laghetto, circondato da una staccionata con due file di legni, e una cascatella lo rendono particolarmente caratteristico. Un posto ideale per trascorrere una giornata di relax, scelto dal gruppo di ucraini per festeggiare un battesimo. Poco dopo mezzanotte il piccolo e' uscito dalla sala da pranzo e si e' diretto proprio verso il laghetto; superata senza difficolta' la staccionata, ha fatto due passi ed e' scivolato in acqua.

E' stato un addetto del ristorante ad accorgersi di quanto stava accadendo, salvando il bambino dall'annegamento. Dopo le prime cure dei sanitari del 118 e il trasporto all'ospedale di Borgomanero, e' stato trasferito a Novara. Sul posto anche i carabinieri, che stanno indagando sul rispetto delle misure di sicurezza.