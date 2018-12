Bimbo di 3 anni muore soffocato nella lavatrice: chiuso dentro dal fratello

Si tratta di un gioco finito male quello che ha portato un bambino alla morte per soffocamento dopo essere stato chiuso nella lavatrice dal fratello. E' successo in Russia e più precisamente a Gubkinski, negli scorsi giorni.

Bimbo di 3 anni muore soffocato nella lavatrice: chiuso dentro dal fratello - LA SCOPERTA

E' stato uno choc per i genitori che, alzatisi nel cuore della notte si sarebbero accorti troppo tardi dell’assenza del figlioletto. Dopo aver fatto la terribile scoperta hanno tentato di salvarlo, ma per il piccolo era ormai troppo tardi. Come riporta il DailyMail, una funzionaria della polizia locale Elena Demyanova, ha spiegato che “hanno stabilito che la coppia ho trovato il figlio piccolo quando si è svegliata” e che “secondo i genitori, era nella lavatrice”

Bimbo di 3 anni muore soffocato nella lavatrice: chiuso dentro dal fratello - COME E' SUCCESSO

Secondo la ricostruzione dei fatti, il fratello più grande avrebbe costretto il più piccolo ad alzarsi dal letto per giocare insieme. Ma il gioco si è presto trasformato in tragedia quando lo ha chiuso dentro ad una lavatrice (spenta). Di lì a poco il piccolo sarebbe morto soffocato nell'elettrodomestico.

Bimbo di 3 anni muore soffocato nella lavatrice: chiuso dentro dal fratello - NON E' L'UNICO CASO

Quanto accaduto non è un caso isolato in Russia. Solo lo scorso 4 dicembre si era verificato un incidente molto simile a Yelizovo, nella regione del Kamchatka, dove un bimbo di 9 anni era entrato da solo nella lavatrice chiudendosi all’interno ma senza riuscire più a venirne fuori, morendo così soffocato. A fare la drammatica scoperta, ancora una volta era stata la madre, di ritorno dal lavoro.