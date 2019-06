Sono una decina le persone indagate per omicidio colposo in cooperazione in seguito alla morte di Edoardo Bassani, il bimbo di quattro anni di Castrocaro Terme (Forli'-Cesena) probabilmente annegato mercoledi' pomeriggio in una piscina di 'Mirabeach', area all'interno del parco giochi Mirabilandia di Ravenna. L'unica formalmente avvisata, per ora, e' la madre.