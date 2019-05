Bimbo morto a Novara: fermati madre e compagno

Sono stati fermati nella tarda serata di venerdì la mamma del bambino di quasi due anni, morto giovedì mattina a Novara, e il compagno della donna. Per entrambi l'accusa è di omicidio pluriaggravato. L'uomo è rinchiuso nel carcere di Novara, la donna invece è ai domiciliari in una comunità protetta poiché è incinta. La coppia era già stata iscritta ieri nel registro degli indagati.

A chiamare i soccorsi era stata la mamma del piccolo, l'unica insieme al compagno che si trovava in casa al momento dell'accaduto. Inutili però erano stati i tentativi di soccorso dei sanitari del 118: il bimbo infatti era giunto in ospedale privo di vita. Agli investigatori la coppia aveva riferito che il bimbo era caduto dal lettino, una versione che però non aveva convinto gli inquirenti. A confermare che le ferite riportate dal bimbo non erano compatibili con una caduta è stata l'autopsia eseguita ieri nel tardo pomeriggio. Per i due, che sentiti dagli investigatori si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, la procura ha chiesto la convalida dei fermi.

